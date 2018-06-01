Нисканен — об Овечкине: он отдал много сил «Вашингтону», вожделенная цель близка

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился ожиданиями от первого в истории финального матча Кубка Стэнли для Александра Овечкина на льду домашней арены «столичных».

«Лучше поздно, чем никогда. До этого этапа добраться было нелегко. И, наверное, никто не знает этого лучше, чем Ови. Я за него очень рад. Он никогда не унывал, поддерживал боевой дух команды, работал и никогда не переставал верить. И вот мы тут — на расстоянии вытянутой руки от вожделенной цели. Очень долгое время Ови был важной частью этой команды, многое ей отдал — и времени, и сил. Конечно, выхода в финал мы добились все вместе, но уверен, что происходящее сейчас для него очень особенно.

Мы ведь в последний раз были в финале 20 лет назад. Народ очень взволнован и рад, будет очень круто. Мы очень много работали, чтобы достичь этого момента. У нас одни из лучших фанатов в лиге. Они будут с нами до самого конца. Уверен, в субботу на стадионе будет бесподобная атмосфера», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.