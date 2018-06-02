Бигл — о тренировке: самочувствие Кузнецова — это хороший знак для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл прокомментировал участие своего одноклубника Евгения Кузнецова в опциональной тренировке перед третьим матчем финала Кубка Стэнли—2018 с «Вегас Голден Найтс».

«Я не удивлен, что он сегодня появился. Полагаю, что он даже был готов вернуться в игру, но это не было в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла официальный сайт НХЛ.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.