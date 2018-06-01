СМИ запретили общение с Кузнецовым — с игрока не сняты медицинские ограничения

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» отказалась выводить российского нападающего Евгения Кузнецова к прессе после завершения опциональной тренировки, информирует журналист TSN Франк Серавалли.

В клубе заявили журналистам, что Кузнецов не доступен для общения, потому что всё ещё не сняты медицинские ограничения для игры. Таким образом, участие Кузнецова в третьей игре финала Кубка Стэнли всё ещё под вопросом.

Напомним, уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.