Бигл: путь Овечкина к финалу занял у него больше времени, чем многие ожидали

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл поделился ожиданиями от первого в истории финального матча Кубка Стэнли для Александра Овечкина на льду домашней арены «столичных».

«Это отличный игрок, один из лучших в лиге. Наверное, путь к финалу занял у него больше времени, чем многие ожидали, но мы готовы к этому моменту. Он готов к этому моменту. Это волнительное ощущение», — цитирует Бигла официальный сайт НХЛ.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.