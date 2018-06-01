Ковальчук: Овечкин достоин Кубка Стэнли, вся Россия болеет за «Вашингтон»

Нападающий Илья Ковальчук поделился мнением о финале Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».

«Мы находимся на связи с игроками «Вашингтона». Первая игра была тяжёлой, а во второй они сыграли хорошо, Брэйден Холтби сделал несколько отличных сейвов, которые запомнятся очень надолго. Будет длинная серия. «Вегас» уже удивил всех. Это отличный финал, классная атмосфера в Лас-Вегасе. Даже через телевизор можно почувствовать энергию и волнение.

Хочу пожелать «Вашингтону» удачи, потому что там играет несколько российских ребят. Считаю, что Овечкин заслуживает победы, так что вся Россия поддерживает их», — цитирует Ковальчука TSN.