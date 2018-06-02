Рик Нэш ведёт переговоры с «Бостоном» по новому контракту

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» ведёт переговоры по новому контракту с нападающим Риком Нэшем, сообщил генеральный менеджер команды Дон Суини.



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«Мы встретимся на этой неделе. Хочу чётко понимать, чем всё завершится. Когда Рик перешёл в «Бостон», он дал понять, что рад такой возможности и хочет победить».



После травмы он расстроился и немного сдал. Ему пришлось много пропустить, а потом сразу включаться в ритм матчей плей-офф, ему пришлось непросто», — рассказал генеральный менеджер.