Воронин — о следж-хоккеистах: молодые, а бросают не хуже игроков КХЛ

Нападающий московского «Спартака» Артём Воронин посетил центр подготовки юных следж-хоккеистов и рассказал о своих впечатлениях.



«Мы прекрасно провели время, хотя его было и не так много — вечером у ребят был запланирован матч, а серьёзную подготовку к нему никто не отменял. Они — молодцы, очень увлечены хоккеем, и видно, получают огромное удовольствие от тренировочного процесса, от игры. Был приятно удивлён мастерством, талантом, которым они обладают — как нападающий не мог не отметить силу и точность броска некоторых ребят. Совсем молодые, а бросают по воротам не хуже игроков КХЛ. Да и силы духа им не занимать: столько улыбок, смеха, а ведь тренировки не из простых — чего стоит только умение управлять специальными санями на льду. Поверьте, это не так просто, как кажется, а ведь нужно ещё бросать, обороняться, защищать свои ворота.



Я остался в полном восторге от нашей встречи, от общения после тренировки. Надеюсь, ребята тоже. Мы очень ждём их в гости и в предстоящем сезоне, да и уверен, подобные встречи станут доброй традицией. Ну а пока желаю им удачи на сборах — они у них в самом разгаре, да и наши не за горами. До сезона остаётся не так много времени — здорово, что во время межсезонья удаётся заряжаться такими прекрасными эмоциями», — цитирует Воронина официальный сайт клуба.