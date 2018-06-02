Б. Майоров: оценка «Спартака» за сезон — четыре с минусом, учитывая плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дал оценку сезону-2017/18 в исполнении московского «Спартака».



«Какую оценку поставлю команде за сезон? Четыре с минусом, с учетом того, что команда долгие годы не попадала в плей-офф. В этом сезоне ей это удалось. Правда, «зацепиться» за более высокое место и пройти дальше не получилось — нам попался слишком сильный соперник, который в итоге дошёл до финала Кубка Гагарина. Естественно, были хорошие отрезки, были отрезки плохие. Поэтому, думаю, моя оценка объективна, и с ней согласятся тренеры команды. Считаю, потенциал с учётом тех изменений, которые предстоят в грядущем сезоне, таков, что можно двигаться дальше. И я этому очень рад», — цитирует Майорова официальный сайт клуба.

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