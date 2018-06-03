«Вашингтон» — «Вегас»: Кузнецов — лучший игрок третьей игры финала Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Главной звездой матча стал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, забросивший победную шайбу и сделавший результативную передачу.

Второй звездой встречи признан канадский нападающий «столичных» Джей Бигл, сделавший две результативные передачи.

Тройку лучших замкнул канадский голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 21 из 22 бросков.