Дрю Даути близок к подписанию нового контракта с «Лос-Анджелесом»

«Лос-Анджелес Кингз» достиг существенного прогресса в переговорах о новом контракте с защитником команды Дрю Даути, который станет свободным агентом 1 июля 2019 года.

Действующий контракт Даути рассчитан на восемь лет, по нему он заработает $ 58 млн. Sportsnet отмечает, что Дрю рассчитывает получить ещё более высокооплачиваемое соглашение. Он ориентируется на зарплату Пи Кея Суббэна в «Нэшвилл Предаторз», которая составляет $ 9 млн. в год.

В минувшем сезоне Даути записал в свой актив 60 (10+50) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.