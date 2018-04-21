Дрю Даути хочет продлить контракт с «Лос-Анджелесом»

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути сообщил, что хотел бы остаться в команде. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.



«Я всегда хотел играть за «Лос-Анджелес» и хочу здесь остаться. Не помню, в какой день мы сможем начать переговоры, но уверен, что сделаем это, когда придёт время.



Роб Блэйк и Люк Робитайл хотят побеждать и вновь хотят сделать из этой команды победителя. Вне зависимости от того, что будет сделано летом, у нас есть молодые ребята, которые будут играть заметную роль. Считаю, что это показывает, каким потенциалом мы обладаем. Мне это нравится, и я буду рад продлить контракт», – цитирует Даути официальный сайт НХЛ.