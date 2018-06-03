Холтби: у «Вашингтона» хороший настрой весь сезон, великолепная самоотдача

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1).



«У нас хороший настрой весь год. Первый матч серии был странным и здорово, что мы оставили его за плечами, проанализировали ошибки и исправили их. Уровень самоотдачи у команды великолепен. Нам нужно двигаться к четвёртому матчу финала дальше ровно с таким же отношением к делу и той же философией», — приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.