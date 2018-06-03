Ламорелло: «Вегас» сплотил город после трагедии, от которой мурашки по коже

Известный хоккейный специалист Лу Ламорелло, недавно ставший президентом по хоккейным операциям «Нью-Йорк Айлендерс», поделился впечатлениями от выступления «Вегас Голден Найтс» в нынешнем сезоне.



«Это фантастика. Они доказали, как важна команда. Это пример того, чего можно добиться, отказавшись от личных амбиций в пользу общей цели. В этом вся суть команды.



У меня до сих пор мурашки по коже бегут, когда думаю о той трагедии в Лас-Вегасе. Команда сплотила горожан вокруг себя. Такую роль должен играть спорт в мире», — сказал Ламорелло.

Перед последней домашней игрой регулярного сезона клуб почтил память жертв массового расстрела, случившегося 1 октября 2017 года во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Под своды арены подняли вымпел с 58 звёздами и именами всех погибших в тот день. Клуб также объявил, что ни один из игроков «Голден Найтс» не будет играть под 58-м номером. Он изъят из обращения в память о жертвах.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.