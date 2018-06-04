Оши: в четвёртом матче финала с «Вегасом» очень важным станет начало

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1 в серии).

«Мы неплохо действовали в субботу в целом, смена за сменой. Завтра очень важным станет начало. Я считаю, что подготовка к игре будет в большей степени психологической, нежели физической. Очень важно принимать правильные решения при работе с шайбой. Если это получится, у нас будет хороший шанс не упустить возможность, которая открылась перед нами», — сказал Оши.