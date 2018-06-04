Иванников: мой обмен из СКА в «Югру» — это один шаг назад и два вперёд

Голкипер Евгений Иванников, который ранее был обменян из СКА в ханты-мансийскую «Югру», рассказал о том, чего ожидает от выступлений за клуб ВХЛ.



«Агент заранее предупредил об интересе «Югры», затем позвонил генеральный менеджер ханты-мансийского клуба Сергей Гусев, с которым знаком ещё с тех пор, как он выступал за СКА и провел за армейцев Невы пять сезонов.



Было приятно услышать, что на меня в «Югре» рассчитывают. Ведь последние два сезона пришлось практически выкинуть из своей карьеры, играл очень мало — один матч за СКА, 15 – за «СКА-Неву», шесть — за «Ладу». Понимал, что нужно делать перезагрузку в карьере — и в Ханты-Мансийске такую возможность я получаю. Иногда, чтобы сделать два шага вперёд, имеет смысл на один шаг отступить», — цитирует Иванникова Russia-Hockey.