Капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович покинет команду

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович не будет выступать за нижнекамский клуб в следующем сезоне.

Сезон-2017/18 получился для хоккеиста удачным, в результате чего контрактные требования Олега и его агента значительно возросли. Условия, которые запросила сторона Пигановича, не устроили татарстанский клуб. В первую пару обороны к Андрею Сергееву «волки» подписали чеха Адама Полашека. Именно Полашек и заменит Пигановича в составе «Нефтехимика».

В минувшем сезоне Олег записал в свой актив 25 (11+14) очков в 58 матчах сезона при показателе полезности «+6».