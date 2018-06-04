Капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович покинет команду

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович не будет выступать за нижнекамский клуб в следующем сезоне.
Сезон-2017/18 получился для хоккеиста удачным, в результате чего контрактные требования Олега и его агента значительно возросли. Условия, которые запросила сторона Пигановича, не устроили татарстанский клуб. В первую пару обороны к Андрею Сергееву «волки» подписали чеха Адама Полашека. Именно Полашек и заменит Пигановича в составе «Нефтехимика».
В минувшем сезоне Олег записал в свой актив 25 (11+14) очков в 58 матчах сезона при показателе полезности «+6».
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