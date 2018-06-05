«Вашингтон» — «Вегас»: Уилсон после передачи Кузнецова сделал счёт 2:0

В Вашингтоне проходит первый период четвёртого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (2:0). Вторую шайбу «столичной» команды записал на свой счёт Том Уилсон.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Канадский форвард отличился на 17-й минуте стартового отрезка. Результативную передачу на свой счёт записал Евгений Кузнецов. «Столичные» выиграли вбрасывание и перешли в позиционную атаку. Кузнецов доставил шайбу на пятак, а Уилсон без помех расстрелял ворота Флёри! Уилсон отличился в пятый раз в нынешнем плей-офф, а российский форвард отметился 17-й результативной передачей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.