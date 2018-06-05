Холтби — о промахе Нила: если честно, думал, что это гол

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал один из ключевых эпизодов четвёртого матча финала Кубка Стэнли-2018 с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1). Нападающий гостей Джеймс Нил при счёте 0:0 в первом периоде не сумел поразить пустые ворота «столичной» команды.

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«Если быть честным, то с моего ракурса казалось, что это гол», — передаёт слова Холтби журналист TSN Франк Серавалли.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

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