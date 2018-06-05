Розен — о невероятном промахе Нила: как можно было промахнуться?

Обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен прокомментировал один из ключевых эпизодов четвёртого матча финала Кубка Стэнли-2018 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1). Нападающий гостей Джеймс Нил при счёте 0:0 в первом периоде не сумел поразить пустые ворота «столичной» команды.

«Пять раз пересмотрели с коллегами момент. Совершенно непонятно, как можно было промахнуться. Перед Нилом были открыты все ворота!» — написал Розен в своём «твиттере».

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.