Кузнецов — Брызгалову: после забитых голов я показываю голубя, а не цыплёнка

Известный в прошлом российский голкипер Илья Брызгалов в рамках программы Players Tribune поговорил с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
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Брызгалов задал форварду вопрос о самой известной детали его игры — размахивании руками при праздновании голов. Брызгалов предположил, что Кузнецов изображает цыплёнка. Кузнецов ответил: «Это не цыплёнок. Моё празднование — долгая история, но это птица. Орёл? Нет-нет, голубь», — сказал нападающий и рассмеялся.
Посмотреть видео празднования Кузнецовым голов можно на канале Sportsnet в YouTube.
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Евгений Кузнецов набрал уже 31 очко – в ХХI веке больше было только у Малкина в плей-офф 2009 года.