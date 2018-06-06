Орпик — о поездках: хочется тишины, спокойствия, а русские постоянно смеются

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик рассказал об адаптации Евгения Кузнецова к североамериканскому образу жизни.

«Он очень хотел говорить по-английски, хотел познакомиться с нашим образом жизни. В нём это есть, ему хотелось помогать. Очень важно, чтобы ребята комфортно чувствовали себя вне площадки. Обычно это напрямую влияет на их игру. А для человека, который оказался в другой стране, это имеет первостепенное значение.

Посмотрите на него. Он чувствует себя в своей тарелке. На днях позвал всех на день рождения дочери. Он уже стал североамериканцем. Он привыкал к жизни здесь, и вместе с этим его игра становилась всё лучше и лучше. Я думаю, здесь есть прямая взаимосвязь.

Шутки Кузнецова во время поездок? Порой кажется, что ещё чуть-чуть, и они начнут действовать на нервы. Хочется тишины, спокойствия, а они (Кузнецов и Орлов. — Прим. «Чемпионата») всё время смеются. Даже языковой барьер не мешает ему острить, выдавая короткие фразы. И они у него получаются ещё более забавными, когда он путает слова. И он обладает потрясающим качеством — может посмеяться над собой. Если он совершит ошибку, сам будет смеяться громче всех», — цитирует Орпика официальный сайт НХЛ.