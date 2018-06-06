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Панарин: в КХЛ конкуренции вообще нет, в первых раундах сигареты можно курить

Фото: Kirk Irwin/Getty Images
Панарин: в КХЛ конкуренции вообще нет, в первых раундах сигареты можно курить
Хоккей / КХЛ

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением о возможной игре лучшего бомбардира регулярного сезона НХЛ Коннора Макдэвида в КХЛ.

«Макдэвид? Молодец, быстро играет. Заслужил всё, что у него есть. Он не стоит просто на пятачке и подправляет шайбы. А реально зверь. Очень хороший форвард, катание, руки, голова. Оснащён по полной программе.

В КХЛ он бы деградировал? Однозначно. У нас ведь конкуренции вообще нет. НХЛ – лучшая лига мира, там все команды ровные. А у нас иначе выстроена система. Там уже с первого раунда плей-офф идёт заруба. А когда в России было 4-3 в первом раунде, если играют сильнейшие? В основном, СКА и ЦСКА первые два раунда проходят со счётом 4-0. Можно сигареты курить, и только в финале конференции начинаешь напрягаться», — цитирует Панарина «Советский Спорт».

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