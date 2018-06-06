Бурмистров: рад, что подписал новый контракт с «Ак Барсом». Это мой родной клуб

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров, продливший соглашение с казанским клубом на два сезона, рассказал о впечатлениях от свершившейся сделки. Ранее о продлении контракта сообщал «Чемпионат».

«Конечно, рад, что подписал новый контракт с «Ак Барсом». Это мой родной клуб. Я не раз говорил, что в России хочу играть только за «Ак Барс». Впереди много работы, нам надо отстоять звание чемпионов, поэтому ещё немного отдохнём и начнём трудиться в поте лица», — приводит слова нападающего официальный сайт «Ак Барса».

Бурмистров в сезоне-2017/18 провёл 27 матчей, из них 17 – в плей-офф. Александр записал в свой актив 9 (3+6) очков при 30 минутах штрафа.