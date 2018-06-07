Пашков: с Гатиятулиным произошла непонятная ситуация, опасаюсь за «Трактор»

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ряд тренерских перестановок в клубах Восточной конференции, которые случились в это межсезонье.

«Очень смелый ход сделали в Уфе. Бросились из крайности в крайность — на место финского ветерана Вестерлунда назначили неопытного Цулыгина. Хорошо знаю Колю ещё по юниорам, мне интересно, сможет ли он выплыть. Откровенно говоря, ответ уже знаю, но он пока не для прессы.

В последние месяцы в Нижнем Новгороде много ругали Скудру, но я считаю, что он за все годы своей работы в «Торпедо» смог создать особую атмосферу, дал результат — пусть и минимальный. Его неопытному сменщику Немировски нужно будет постараться выдержать все сравнения. Их Нижнему просто не избежать.

С интересом слежу за «Автомобилистом». В то время, когда бюджет в КХЛ сокращает даже СКА, Екатеринбург решил сыграть ва-банк — и по игрокам, и по тренерам. Клуб интригует и рискует — давление с такими вложениями гарантировано, неудачи никто не простит ни тренерам, ни руководству. Думаю, штаб Мартемьянова это понимает, поэтому «Автомобилист» не имеет времени на раскачку — Доусу, Секстону и Ко нужно выдавать резвый старт.

И все же самой удивительной стала для меня перестановка в «Тракторе». Руководство клуба долгое время давало шанс Гатиятулину, не пошло на увольнение осенью, когда клуб засиделся на старте, терпело — и добилось кубкового успеха. Тем непонятнее то, что сохранить специалиста не удалось. Да, Титов — не самая худшая замена, он тоже игровик, тем не менее с опасением жду нового сезона «Трактора»», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.