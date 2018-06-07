«Ак Барс» заключил новый контракт с защитником Альбертом Яруллиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист забросил 4 шайбы и сделал 14 результативных передач в 49 матчах регулярного сезона, в 12 матчах плей-офф на его счету 1 (0+1) очко. Общий показатель полезности составил «+5».

За карьеру в КХЛ Яруллин также играл в составе «Нефтехимика» и «Атланта». В общей сложности он принял участие в 263 встречах, в которых забросил 21 шайбу и сделал 49 голевых передач при полезности «+12».

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