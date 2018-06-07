Хоккеисты «Лады» Гуркин, Рахимуллин и Бочаров признаны НСА

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты тольяттинской «Лады» Ефим Гуркин, Дамир Рахимуллин и Станислав Бочаров признаны неограниченно свободными агентами. Напомним, «Лада» в следующем сезоне будет играть в ВХЛ.



25-летний защитник Гуркин в сезоне-2017/18 в 30 играх набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+2". 26-летний форвард Бочаров принял участие в 56 играх, заработав 18 (5+13) баллов при показателе полезности "-12". 19-летний нападающий Рахимуллин сыграл в 21 встрече, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-6".



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