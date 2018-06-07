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КХЛ отказалась признать Зернова свободным агентом, он принадлежит «Авангарду»

КХЛ отказалась признать Зернова свободным агентом, он принадлежит «Авангарду»
Хоккей / КХЛ

КХЛ признала, что нападающий Денис Зернов правомерно обменян из тольяттинской «Лады» в омский «Авангард», сообщил агент хоккеиста Александр Черных.

«Нам отказали в признании статуса НСА по Денису Зернову. Вся мотивировочная часть будет прислана нам в письменном виде. Мы с ней ознакомимся, разберёмся, на основании чего было признано решение», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

22-летний Зернов регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени.

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