«Лада» подписала контракт с Артурсом Озолиньшем

Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт на один год с нападающим Артурсом Озолиньшем, информирует официальный сайт тольяттинской команды. Напомним, решением руководства КХЛ «Лада» после окончания минувшего чемпионата переведена в Высшую хоккейную лигу.



В сезоне-2017/18 Озолиньш выступал за красноярский «Сокол», в котором набрал 34 (13+21) очка в 52 матчах регулярного чемпионата. В 9 играх плей-офф на счету нападающего 8 (1+7) очков.

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