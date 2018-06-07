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«Спартак» разыскивает девочку с «Прямой линии с Владимиром Путиным»

«Спартак» разыскивает девочку с «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» разыскивает девочку, попавшую в кадр «Прямой линии с Владимиром Путиным», информирует официальный «твиттер» московского клуба. Девочка, которая была одета в хоккейную джерси клуба, хотела задать вопрос, но ей не удалось рассказать о своей проблеме.

Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» клуба.

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