«Спартак» разыскивает девочку с «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Хоккейный клуб «Спартак» разыскивает девочку, попавшую в кадр «Прямой линии с Владимиром Путиным», информирует официальный «твиттер» московского клуба. Девочка, которая была одета в хоккейную джерси клуба, хотела задать вопрос, но ей не удалось рассказать о своей проблеме.

Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» клуба.

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