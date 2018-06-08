Супруга Александра Овечкина ждёт ребёнка

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые в жизни станет отцом. Его супруга Анастасия находится в положении. Об этом сообщила клубный журналист Изабелль Хуршудян. которая также отметила, что болельщики «столичной» команды уже поздравили чету Овечкиных с ожидаемым пополнением в семье.