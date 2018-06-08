Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ, выигравший три «Харт Трофи» и «Конн Смайт»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

Самым ценным игроком плей-офф был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, став лучшим снайпером турнира. Овечкин стал вторым в истории российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи». Ранее он трижды выигрывал «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

До него такой набор трофеев собирали только три игрока в истории – Бобби Орр (в общей сложности 3 «Харта» и 2 «Смайта»), Уэйн Гретцки (9 и 2) и Марио Лемье (3 и 2).