Черданцев: позор, что в России не показали первую большую победу великого игрока

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли 2018 года и назвал позором ситуацию с показом чемпионата НХЛ на российском телевидении.

«Всех наших, но особенно Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Позор, что в России не показали первую большую победу великого спортсмена, который для продвижения правильного имиджа нашей страны и нашего спорта в мире делает больше, чем МИД и Минспорта», — написал Черданцев в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Георгия Черданцева.

Напомним, что холдинг «ГПМ Матч» не имеет прав на трансляцию матчей НХЛ, таким образом в России нет бесплатных общедоступных каналов, на которых можно смотреть трансляции матчей с участием Овечкина и других ярких звёзд российского хоккея.