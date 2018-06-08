Оши: Овечкину после неудачи всякий раз доставалась львиная доля тумаков

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018 и оценил вклад капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Ови стал огромным фактором в нашей победе. Вы видели его эмоции, когда он отправился получать кубок. Наверное, с похожими эмоциями это сделал бы любой из нас. Но, чёрт возьми, всякий раз, когда мы не достигали цели, ему доставалась львиная доля тумаков. Так что сейчас, когда он привёл нас к кубку, надеюсь, что и почестей ему достанется больше всех. Он заслужил», — цитирует Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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