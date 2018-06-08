Генменеджер «Вашингтона»: Эллер и Смит-Пелли выручили всех нас в плей-офф

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли—2018 и оценил вклад нападающих команды Деванте Смит-Пелли и Ларса Эллера, которые забросили две последние шайбы в серии с «Вегас Голден Найтс».

«Эти ребята выручили всех нас в плей-офф. У Ларса был отличный плей-офф, он был хорош везде и проделал хорошую работу. Ну а Дево забрасывал важнейшие шайбы. Вы знаете, что у него было не так много игрового времени. Классно было наблюдать за тем, как он заработал себе место в основе, а затем так хорошо проявил себя в плей-офф», — цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ.