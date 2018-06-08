Фанатка обнажила грудь перед Овечкиным, проезжающим с Кубком Стэнли

Во время празднования победы в финале плей-офф Кубка Стэнли капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ждал необычный сюрприз.

Когда российский нападающий проезжал с Кубком Стэнли перед болельщиками, одна из фанаток обнажила перед ним грудь. Сам Овечкин не обратил на это внимание, однако игроки «Кэпиталз», ехавшие за ним, оценили жест смелой поклонницы столичной команды.

«Кэпиталз» победили «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.