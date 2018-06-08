Валерий Ничушкин подписал контракт с «Далласом» на два года

Форвард Валерий Ничушкин, последние два сезона выступавший за московский ЦСКА, подписал контракт на два года с клубом Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз».



Официально о сделке будет объявлено 1 июля, информирует «Р-Спорт».



23-летний российский нападающий выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013–2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в этом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов.

Ранее официальный «твиттер» «Далласа» опубликовал фотографию с Ничушкиным в форме клуба.