Зюзин: Флёри похож на Сведберга, ему не хватает габаритов и проблемы с выходами

Известный тренер Андрей Зюзин прокомментировал победу «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли — 2018.



«Бросилось в глаза, что „Вашингтон“ детально разобрал соперника. Проблемы защитников „Вегаса“ с первым пасом были усилены постоянным прессингом форвардов „Кэпиталз“, в основном из низших звеньев. Вообще в исполнении „столичных“ мы увидели интересный баланс между классическим российским хоккеем от Евгения Кузнецова и стандартным североамериканским от Смита-Пелли. А капитан Овечкин объединил оба стиля, это его уникальная „фишка“.



Флёри отразил в финале только 84% бросков? Это опять-таки к вопросу о домашнем задании. „Вашингтон“ разобрал все плюсы и минусы Флёри. Все-таки этому канадцу не хватает габаритов, отсюда и постоянные броски „столичных“ преимущественно верхом. Смотрел на игру Флёри — и вспоминал голкипера нашего „Салавата“ Никласа Сведберга. Он и по габаритам, и по стилю очень похож на голкипера „Вегаса“, те же проблемы с верхними углами и дальними выходами. В Уфе со Сведбергом очень много занимался тренер вратарей Кирилл Кореньков, а все нюансы видеоразборов приходилось переводить мне, впрочем, делал это с удовольствием. В итоге в плей-офф КХЛ швед вышел на свой высший уровень, сыграл очень прилично», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

Провал Флёри. Как Овечкин взбесил и вывел из себя голкипера «Вегаса» Александр Великий отправил канадского вратаря в психологический нокаут.