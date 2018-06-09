«Вашингтон» — «Вегасу»: спасибо за сезон, вы шокировали весь хоккейный мир

Официальный «твиттер» «Вашингтон Кэпиталз» поздравил «Вегас» с успешным дебютным сезоном в НХЛ после завершения финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Кэпиталз» одержали победу со счётом 4-1. Напомним, «рыцари» проводили свой первый год в Национальной хоккейной лиге.



«Какой удивительный первый сезон, «Голден Найтс». Парни, вы шокировали весь хоккейный мир. Увидимся в следующем сезоне», – указано в «твиттере» клуба.

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