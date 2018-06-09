Эллер — о победном голе: не думаю, что в этом здании ещё кто-то отыгрывался

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли—2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии). Датский форвард стал автором победной шайбы в серии.



«В этом здании очень трудно отыграться, как это сделали мы в третьем периоде. Не думаю, что кому-то это вообще удавалось. Отыграться и победить в основное время — просто невероятно», — приводит слова Эллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.