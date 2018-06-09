«Югра» заключила контракт с защитником сборной Беларуси Никитой Устиненко

Ханты-мансийская «Югра» заключила контракт с защитником Никитой Устиненко, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.



23-летний игрок обороны — воспитанник гомельской школы хоккея, ранее он выступал только в чемпионате Беларуси. Молодой защитник имеет также опыт игры в национальной сборной своей страны. С сезона-2015/16 хоккеист регулярно вызывался в минское «Динамо». В девяти матчах в КХЛ он отличился двумя результативными передачами.



На минувшем чемпионате мира в Дании Устиненко вошёл в десятку самых точных распасовщиков турнира. Он сыграл в пяти матчах, его показатель полезности составил «+2».

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