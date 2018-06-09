Лехтеря: продолжу карьеру в «Филадельфии», всё остальное — слухи

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Финское издание Ilta Sanomat информирует, что Лехтеря, скорее всего, перезаключит контракт с «Флайерз» на менее выгодных для себя условиях. Годовая зарплата форварда составляет $ 4,7 млн, и в клубе считают, что это слишком большая сумма для неключевого игрока атаки.

«Я продолжу карьеру в «Филадельфии», всё остальное — слухи. Мне нравится играть в НХЛ, такой шанс получает мало людей. О результативности в прошлом сезоне не думаю, передо мной уже новые задачи», — сказал Лехтеря.

В минувшем сезоне экс-форвард «Локомотива» и «Сибири» в 62 матчах чемпионата НХЛ набрал 8 (3+5) очков.