Овечкин выпил из кубка Стэнли, пока партнёры держали его за ноги вниз головой

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» во главе с капитаном команды Александром Овечкиным продолжают праздновать завоевание Кубка Стэнли.

В один из моментов торжества партнёры российского нападающего взяли его за ноги вниз головой, а Овечкин испил шампанское из главного трофея НХЛ.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Spittin' Сhiclets».

9 июня хоккеисты и руководство «столичных» побывали на игре местной бейсбольной команды, дали специальную пресс-конференцию, побывали в нескольких заведениях, в одном из которых встретили дочь президента США Дональда Трампа, а также искупались с кубком Стэнли в фонтане.