Лео Комаров вернётся в КХЛ, если не договорится с «Торонто» о новом контракте

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Леонид Комаров не исключил вариант с возвращением в КХЛ. Его контракт с североамериканским клубом истекает 1 июля 2018 года.

«Я ещё ни с кем не разговаривал, ничего не знаю. Думаю, какое-то движение пойдёт только после начала июня. НХЛ – лучшая лига мира, а Торонто – очень аккуратный город. Это отличное место для хоккейной команды, я бы хотел здесь остаться.

В КХЛ я играл довольно неплохо, меня там все знают. Если это потребуется, если не удастся договориться с «Торонто», я готов отправиться туда», — приводит слова Комарова Iltalehti.

Комаров пропустил несколько заключительных матчей плей-офф сезона-2017/18 из-за травмы нижней части тела. Игрок уже вернулся к ледовым тренировкам.

В КХЛ Комаров выступал за московское «Динамо» с 2009 по 2014 год. В общей сумме он провёл 247 матчей, в которых набрал 128 (56+72) очков.