«Твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый Вадиму Шипачёву

Официальный «твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый нападающему Вадиму Шипачёву, который в это межсезонье перебрался в московское «Динамо».

«Почти пять сезонов Вадим Шипачёв провёл в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за всё и хорошей игры!» — написано в «твиттере» СКА.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

В минувшем сезоне 31-летний Шипачёв выступал за СКА, в составе которого забросил 9 шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков. За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Северсталь». В общей сложности Вадим сыграл в лиге 563 матча и набрал 517 (172+385) очков при показателе полезности «+118».



Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), участником двух Матчей всех звёзд КХЛ (2012, 2015).