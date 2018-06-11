Мезин — о провале Беларуси на ЧМ: сбоила не система Льюиса, а её реализация

Известный тренер Андрей Мезин поделился мнением о причинах провала сборной Беларуси на чемпионате мира—2018.



«Ожидали ли мы подобного результата перед ЧМ? Верите или нет — нисколько. Понятно: для того чтобы оценить сложность нашей ситуации, не нужно иметь особого опыта — ни тренерского, ни игрового. И всё же присутствовала уверенность, что поборемся. Внутреннее ощущение, если хотите.



Я верил в систему Льюиса. Сбоила не система, а её реализация. На самом деле в тактике Льюиса не было чего-то революционного, её сборной начал прививать ещё Хэнлон. Во время его первого прихода многие, и я в их числе, высказывали Глену сомнения: мол, может, нам лучше в откат — свежее будем», — цитирует Мезина «Прессбол».