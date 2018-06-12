Гулитти: «Вашингтону» в конце концов придётся освободить место для Самсонова

Клубный журналист «Вашингтон Кэпиталз» Том Гулитти полагает, что в это межсезонье «Кэпиталз» не станут удерживать в своих рядах резервного голкипера Филиппа Грубауэра.

«Грубауэр начал минувший плей-офф в статусе основного вратаря, прежде чем снова уступил место Брэйдену Холтби. Несмотря на два поражения «Коламбус Блю Джекетс», 26-летний вратарь провёл хороший сезон и готов играть более значимую роль. Он показал хорошую статистику в регулярном сезоне, а «Вашингтону» в конце концов придётся освободить место для Ильи Самсонова, который был выбран в первом раунде драфта-2015. Грубауэр выходит на рынок свободных агентов 1 июля, вероятнее всего, «столичные» предпочтут сэкономить деньги на подписание других игроков», — полагает Гулитти в своей колонке на официальном сайте НХЛ.

В этом сезоне уроженец Розенхайма выиграл 15 из 35 матчей в регулярном сезоне при проценте отражённых бросков 92,3 и коэффициенте надёжности 2,23. В плей-офф 26-летний голкипер провёл 2 матча, пропуская в среднем 4,57 шайбы за игру и отражая 83,7% бросков.