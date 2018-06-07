Голкипер Грубауэр может покинуть «Вашингтон», им интересуются два клуба

Резервный голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр может покинуть клуб по окончании сезона, информирует The Athletic.

К немецкому вратарю проявляют интерес «Нью-Йорк Айлендерс» и «Каролина Харрикейнз». Он станет ограниченно свободным агентом этим летом и может сменить команду, поскольку хочет получать больше игровой практики.

В этом сезоне уроженец Розенхайма выиграл 15 из 35 матчей в регулярном сезоне при проценте отражённых бросков 92,3 и коэффициенте надёжности 2,23. В плей-офф 26-летний голкипер провёл 2 матча, пропуская в среднем 4,57 шайбы за игру и отражая 83,7% бросков.

Напомним, что ранее состав «столичной» команды пополнил Илья Самсонов, который в этом случае может стать бэкапом Брэйдена Холтби.