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«Детройт» вошёл в число претендентов на Илью Ковальчука

«Детройт» вошёл в число претендентов на Илью Ковальчука
Хоккей / НХЛ

Как сообщает североамериканский инсайдер Даррен Дрегер, клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» вошёл в число претендентов на подписание контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

После вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов.

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