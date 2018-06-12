На параде «Вашингтона» Овечкин наблюдал за самолётами, держа Кубок Стэнли

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» продолжает отмечать первую в своей истории победу в Кубке Стэнли, сейчас в городе проходит чемпионский парад команды. Во время парада его встретил пролёт четвёрки самолётов ВВС США, за которым капитан «столичных» Александр Овечкин наблюдал, продолжая держать в поднятых вверх руках Кубок Стэнли.



На пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.

«Ты просто зверь!» Овечкин и Холтби напоили комика из кубка вниз головой Веселье «Вашингтона» продолжается на национальном телевидении США.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»