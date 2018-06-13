Тротц уверен, что в следующем сезоне останется тренером «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что договорится с клубом после первого в истории чемпионства.



Контракт Тротца с «Кэпиталз» истекает 1 июля.

«Мы это обсудим. Сейчас мы с игроками получаем удовольствие. Я люблю хоккеистов, люблю город, моей семье тут нравится. Мы что-нибудь придумаем. Мы выиграем снова», — сказал Тротц после чемпионского парада «Вашингтона».

Тротц привёл «Кэпиталз» к Кубку Стэнли впервые с 1974 года, когда команда была основана. «Вашингтон» все четыре раза под руководством специалиста доходил до плей-офф, в последние три года занимал первое место в Столичном дивизионе и дважды выигрывал Президентский кубок (лучшая команда регулярного чемпионата) в сезонах-2015/16 и 2016-17. В сезоне-2015/16 Тротц выиграл приз Джека Адамса как лучший тренер лиги.